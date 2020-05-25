Кемерово, , 08:52 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 25 мая, выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Три пациента с подтверждённым диагнозом были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже сто сорок пять человек», — уточняется в оперативном сообщении.

В инфекционных больницах региона сейчас находятся 279 пациентов с коронавирусом.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции — 8743 человека.