Грозный, , 08:51 — REGNUM В Чечне получили подарки к празднику Ураза-байрам 200 тыс. детей. Им были вручены наборы сладостей. Позаботился о детях в дни пандемии коронавируса Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров.

Благотворительная акция была организована вице-президентом фонда Медни Кадыровой совместно с Домом моды Firdaws. Наборы сладостей получили дети во всех районах Чечни. Волонтеры доставили их в первую очередь детям из малоимущих и остро нуждающихся семей, а также детям-сиротам.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам фонд имени Ахмата-Кадырова провел не одну благотворительную акцию. Так, в Дагестане было роздано около 14 тыс. продуктовых наборов, в Сирии — свыше 7300, в Палестине оказана помощь более 10 тыс. семей. Получили поддержку и жители Кабардино-Балкарии, Ингушетии и других соседей по региону.

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