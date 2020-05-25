Махачкала, , 08:53 — REGNUM Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после нейтрализации шести боевиков, оказавших сопротивление силовикам. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Напомним, 22 мая в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудники спецслужб обнаружили и ликвидировали группу из шести боевиков.

По версии следствия, в тот день примерно в 13:00 сотрудники правоохранительных органов заблокировали группу вооруженных лиц в лесном массиве на окраине села Темираул Хасавюртовского района. На требования сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли стрельбу из автоматов и были нейтрализованы ответным огнем.

В ходе перестрелки ранение получил сотрудник Росгвардии, который госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Отмечается, что на месте происшествия силовики обнаружили и изъяли различное огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и продуктов питания. По предварительным данным, уничтоженные боевики были участниками бандгруппы «Эндирейская», которая входит в подразделение международной террористической организации.

Ранее в НАК также сообщили, что ликвидированные боевики планировали совершить серию терактов, в том числе нападения на правоохранителей и религиозных деятелей, а также вымогательство денег у бизнесменов.

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