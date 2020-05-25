Оренбург, 25 мая 2020, 08:50 — REGNUM В Оренбургской области 25 мая из-за режима самоизоляции отменён традиционный формат проведения мероприятий, посвященных последнему звонку для выпускников школ. Регион присоединился к онлайн-марафону, организованному Минпросвещения РФ, сообщает областное министерство образования.
В 2019—2020 году в Оренбуржье выпускаются более 7,5 тыс. одиннадцатиклассников. Сегодня, 25 мая, они прощаются со школой и говорят слова благодарности учителям.
Акцию в Оренбургской области открыла выпускница гимназии №1 Оренбурга Полина Белоклокова, являющаяся победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.