Сеул, , 09:41 — REGNUM В Сеуле продолжает расти число случаев заражения коронавирусом среди посетителей увеселительных заведений в квартале Итхэвон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемиями.

По состоянию на 24 мая их число увеличилось до 225 человек. Из них 95 человек посетили ряд баров и ночных клубов в районе Итхэвон, 129 человек — члены семей, коллеги и знакомые, с которыми контактировали инфицированные.

Напомним, что квартал Итхэвон стал новым источником заражения коронавирусом в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 206.

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