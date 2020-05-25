Париж, , 08:38 — REGNUM За время изоляции виртуальное пространство музея Лувр в Париже посетили 10,5 млн человек, в том числе значительная часть из США, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что виртуальные посещения за 71 день (с 12 марта по 22 мая) следует сравнить с 2019 годом, когда самый большой музей в мире насчитывал 14,1 млн посетителей.

Посещаемость достигла своего пика, особенно в первые недели изоляции, в среднем 330 000 посещений. 90% посетителей были не франкоговорящими. С 12 марта по 22 мая 16% посещений было совершено из Франции, а 17% — из США.

«Мы немного боремся, потому что произведение искусства — это не изображения, произведение искусства требует настоящей встречи», — заявила Софи Грандж, заместитель директора по связям с общественностью в Лувре.

Как сообщало ИА REGNUM, после двух месяцев L'Atelier des lumières, первый цифровой музей в Париже, откроется для посетителей 26 мая 2020 года.

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