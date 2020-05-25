Москва, , 08:49 — REGNUM Употребление крепкого алкоголя не защищает от заболевания коронавирусной инфекцией, такое предположение является опасным мифом. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба Роспотребнадзора, ссылаясь на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что такой миф появился из-за страха и дезинформации, однако в действительности алкогольные напитки с высоким содержанием спирта не могут убивать коронавирус нового типа. Любые алкогольные напитки означают риск для здоровья, однако приём этанола, в особенности разбавленного метанолом, грозит тяжёлыми последствиями, включая смерть.

Более того, с приёмом алкоголя связывают развитие широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также нарушений психического здоровья, что означает повышенную уязвимость и перед коронавирусной инфекцией. Так, алкоголь вредит иммунной системе организма.

«Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19», — заключили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам первого квартала 2020 года количество смертей от случайного отравления алкоголем уменьшилось на 33% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Таких смертей зарегистрировано 1,6 тыс., информировал Росстат.

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