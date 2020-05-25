Ставрополь, , 08:39 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье по состоянию на утро 25 мая выросло до 2011. За минувшие сутки инфекция выявлена у 79 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

На Ставрополье также зафиксировано два новых случая смерти пациентов с COVID-19, а общее число летальных исходов достигло 40. К настоящему времени в регионе 41 человек с подтвержденным диагнозом находится в тяжелом состоянии, еще 173 пациента — в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели и сняты с медицинского наблюдения в крае 750 человек (+32 за сутки).

Напомним, на Ставрополье режим всеобщей самоизоляции, действовавший до сегодняшнего дня, был продлен до 31 мая 2020 года включительно. Кроме того, с 18 мая в регионе действует обязательный масочный режим.

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