Екатеринбург, , 08:35 — REGNUM В Свердловской области откроют фитнес-центры лишь после снятия первых ограничений по коронавирусу. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Разрешить работать спортивным учреждениям губернатора попросил один из жителей Среднего Урала. Руководитель ответил, что пока дозволить работу фитнес-центров он не может из-за текущей эпидобстановки. Однако даже после разрешения организациям не удастся работать в полную силу.

«Предполагается, что на первоначальном этапе их загрузка должна быть не более 25% от единовременной пропускной способности. Допустимы будут только индивидуальные занятия», — уточнил губернатор.

В дальнейшем предполагается увеличить загрузку учреждений, пообещал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, текущие ограничения по коронавирусу действуют в регионе до 1 июня 2020 года.

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