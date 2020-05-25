Самара, , 08:34 — REGNUM Деятельность столовой приостановлена на два месяца в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, работа этого заведения общепита в п. Безенчуке была приостановлена из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Во время проверки данной организации специалисты установили, что руководство не выполнило ранее выданного предписания государственного пожарного надзора и не устранило выявленные нарушения. Так, пути эвакуации людей не обеспечивают безопасную эвакуацию граждан, в случае возгорания, а помещения не разделены ограждающими конструкциями. Кроме этого, помещения кухни не отделены противопожарными перегородками от зала для посетителей.

В связи с этим суд приостановил работу столовой на 60 суток. Судебные приставы опечатали двери этого предприятия.

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