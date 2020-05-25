Биробиджан, , 08:35 — REGNUM Верховный суд РФ отказал в восстановлении полномочий нерадивому судье из Биробиджана, который, помимо крайне некачественной работы, отличился тем, что заснул прямо в зале суда во время заседания, которое сам же и вёл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ВС РФ.

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Верховный суд РФ опубликовал обзор судебной практики по делам о привлечении судей к дисциплинарной ответственности. В обзоре приводится пример с судьей из Биробиджана, который отличился низким уровнем профессиональной квалификации, неудовлетворительно готовился к рассмотрению судебных дел, да ещё и умудрился заснуть прямо во время судебного процесса.

«Дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы М. на решение квалификационной коллегии судей Еврейской АО о досрочном прекращении полномочий судьи Биробиджанского районного суда за совершение дисциплинарного проступка», — говорится в обзоре ВС РФ.

Отмечается, что судья, помимо прочего, недостойно вёл себя при рассмотрении судебных дел.

Из обзора ВС РФ «С 2015 по 2017 годы М. рассмотрел 219 уголовных дел из которых только 37 в общем порядке. При этом апелляционной инстанцией отменено 11 и изменено 23 приговора. Отменено шесть судебных актов в связи с неправильным применением уголовного и существенным нарушением процессуального закона, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела».

ВС РФ также отметил, что по результатам стажировок судья М. продемонстрировал слабое знание теории права, норм уголовного и уголовно-процессуального закона, неумение мотивировать свои выводы, неспособность определять фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения судебных дел. С 2015 по 2019 годы в отношении судьи М. было вынесено 19 частных определений и постановлений в связи с грубыми нарушениями закона.

Из обзора ВС РФ «Кроме этого, 19 августа и 20 сентября 2016 года судья М. в судебных заседаниях по уголовному делу во время судебного следствия заснул, что явилось основанием для отмены приговора судом апелляционной инстанции».

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