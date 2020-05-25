Чита, , 08:25 — REGNUM В Забайкальском крае, где в режиме полной самоизоляции находятся почти 20 социальных учреждений, проводят дезинфекцию. Как сообщает официальный сайт региона, на сегодняшний день, 25 мая, обработаны тротуары, скамейки, урны, площадки, наружные поверхности зданий, поручней и дверей.

«Мы закрыли 20 учреждений на режим полной самоизоляции, пансионат Яснинский уже прошел две двухнедельные смены и вышел с самоизоляции. На сегодня закрыто 18 учреждений. В постоянном режиме проводим проверки подведомственных центров, пансионатов, проверили уже 24, в некоторых выявили нарушения по несоблюдению ограничительных мероприятий, в срочном порядке они устраняются», — пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко. По его словам, дезинфекция поверхностей, особенно металлических и пластиковых, является одним из наиболее эффективных способов борьбы с распространением нового COVID-19, так как на них вирус способен выживать до трех дней.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заражение SARS-CoV-2 у 20 пациентов пансионата «Яснинский» Оловяннинского района Забайкальского края подтверждено 3 мая. Инфицированию подверглись 15 постояльцев и пять человек из числа обслуживающего персонала.

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По состоянию на 25 мая, общее число выявленных носителей коронавирусом в Забайкалье составляет уже 879 человек, из них 12 — погибли.

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