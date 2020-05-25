Омск, , 08:25 — REGNUM По состоянию на 25 мая в Омской области подтверждено 1044 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен ещё у 59 человек. Вылечились уже 234 человека (плюс шесть за сутки).

«Ведётся работа по забору и обработке анализов. По итогам выходных цифра произведённых исследований достигла 105 302», — подытожили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период скончались 18 пациентов с коронавирусом.

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