Оренбург, 25 мая 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбургской области исследования тестов на коронавирус проводят десять лабораторий, из них две — частные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Анализы делают в Центре гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области и его филиалах в Орске и Бузулуке, в пяти лабораториях государственных медицинских организаций, а также двух частных лабораториях.
Областной Центр гигиены и эпидемиологии является референс-центром, где проходят подтверждение положительные результаты тестов, полученные в других лабораториях региона.
По состоянию на 24 мая в Оренбуржье проведено более 102 тыс. лабораторных исследований.
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