Оренбург, , 08:21 — REGNUM В Оренбургской области исследования тестов на коронавирус проводят десять лабораторий, из них две — частные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Анализы делают в Центре гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области и его филиалах в Орске и Бузулуке, в пяти лабораториях государственных медицинских организаций, а также двух частных лабораториях.

Областной Центр гигиены и эпидемиологии является референс-центром, где проходят подтверждение положительные результаты тестов, полученные в других лабораториях региона.

По состоянию на 24 мая в Оренбуржье проведено более 102 тыс. лабораторных исследований.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье анализы на коронавирус больше не подтверждаются федцентром