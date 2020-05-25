Кызыл, , 08:20 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 760.

В медицинских учреждениях проходит лечение 674 пациента, один из которых подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Выписаны из больниц 84 человека.

«За весь период зарегистрирован один летальный случай от COVID-19, по одному случаю проводится патологоанатомическая экспертиза по установлению причины смерти», — добавили в минздраве.

Напомним, в число новых зараженных вошёл и глава республики Шолбан Кара-оол. Как сообщало ИА REGNUM, его госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу. Вместе с ним лечатся председатели администраций Танды и Улуг-Хема. Исполнять обязанности руководителя региона будет первый зампред правительства Александр Брокерт.

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