Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Мост через реку Ишим в Нур-Султане построят до конца 2020 года, что уменьшит пробки в городе. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе администрации казахстанской столицы.

До конца года также планируется построить мост через канал Нура — Ишим. С ходом строительства двух мостов ознакомился мэр Нур-Султана Алтай Кульгинов. В городе планируется отремонтировать 150 улиц общей протяженностью 100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в Нур-Султане открыли кафе и рестораны на 50 и более мест. Количество посадочных мест в любых пунктах общественного питания не должно превышать 50.

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