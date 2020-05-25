Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM Екатеринбургские полицейские провели рейд в Железнодорожном районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В частности, был проверен торговый комплекс «Таганский ряд». Было обнаружено пять фактов подделки документов, по данным случаям уже возбудили уголовные дела. Кроме того, составлено 228 административных протоколов: за нарушения «режима самоизоляции», распитие спиртного, нарушение ПДД, нахождение в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.

Одного из горожан даже пришлось отправить на медосвидетельствование. Мужчина, по словам полицейских, вёл себя неадекватно и отказался подчиняться полиции. Рейд прошёл вместе с сотрудниками Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал Железнодорожный район очагом распространения коронавируса.