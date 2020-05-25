Москва, , 08:09 — REGNUM Группа нестероидных противовоспалительных препаратов, к которым относится аспирин, не подходит для лечения коронавирусной инфекции, заявила 24 мая вирусолог Надежда Жолобак в интервью радиостанции «Вечерняя Москва».

По её словам, к указанной группе препаратов относятся также ибупрофен, вольтарен, диклофенак и напроксен, и их приём во время лечения COVID-19 может привести к тому, что организм окажется еще больше восприимчивым к коронавирусу.

«Поэтому никаких аспиринов», — сказала Жолобак.

Жолобак добавила, что при высокой температуре нужно срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее от приёма нестероидных и стероидных противовоспалительных препаратов во время лечения COVID-19 призвал отказаться министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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