Москва, , 08:09 — REGNUM Температура воздуха в европейской части России вернется к характерным майским значениям в середине следующей недели. Об этом 25 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал синоптик, на европейской части России 25 и 26 мая будет температура воздуха до +15 +18 °С, а с 26 мая и ночная температура увеличится на 5 °C.

«Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление», — заявил Вильфанд и добавил, что давление на данной территории будет повышаться и потому осадки не ожидаются.

«Среду надо будет еще перетерпеть (будет дождливая погода и только до +15 °С — ред.), в четверг температура будет уже +18 +20 °С, а в выходные +20 +22 °С. Тепло сохранится до конца недели», — также отметил метеоролог.

Помимо того, он указал, что на этой неделе в южной части России дневная температура воздуха подрастет на 7−8 °С и потому там днем будет +25 +28 °С.

Кроме этого, он уточнил, что в Сибири температура воздух в этот же период к середине недели упадет с нынешних значений +23 +30 °С до +18 +20 °С.

«Это будет соответствовать нормальному температурному фону для всего региона. Антициклон, который там правил бал, уходит, давление понижается. Как на Азиатской части, так и на Европейской будет выравниваться погода, становится нормальной для этого периода», — заключил синоптик.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что густой туман накроет столичный регион с ночи воскресенья до утра понедельника.