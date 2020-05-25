Оренбург, , 08:04 — REGNUM В Москве задержана группа мужчин, которые устроили перестрелку на юге столицы. Один человек получил ранение. По факту инцидента со стрельбой возбуждено уголовное дело по трем статьям — за покушение на убийство, хулиганство и незаконный оборот оружия, сообщает Главное СУ СКР по Москве.

Ход расследования на контроль взяла прокуратура. По данным правоохранителей, 24 мая на автомобильной парковке возле жилых домов по Каширскому шоссе произошел конфликт с применением оружия.

По данным СМИ, задержаны девять человек. Среди них есть оренбуржцы. Телеграм-канал Readovka сообщает персональные данные трех оренбуржцев. Опубликовано видео с места происшествия. На нём запечатлен автомобильToyota Camry с оренбургскими госномерами, на котором передвигались, предположительно, участники инцидента.

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