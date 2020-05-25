Москва, , 07:57 — REGNUM В России эпидемия коронавирусной инфекции завершится к концу лета 2020 года, заявил 25 мая президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — сказал он в интервью РИА Новости.

Добавим, эксперты пока дают разные прогнозы относительно сроков завершения эпидемии COVID-19 в России. Ранее академик Российской академии наук Александр Чучалин сообщал, что распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, в то время как главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявляла, что ситуация по коронавирусу улучшится к июлю текущего года.

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