Курган, , 07:54 — REGNUM В Кургане сотрудники скорой помощи, которые ездят на вызовы, в том числе и к «ковидным» пациентам, но не входят в специализированные бригады, пожаловались на отсутствие доплат. Об этом сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Департамент здравоохранения Курганской области разъясняет, что в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484 и от 2 апреля 2020 года № 415, стимулирующие выплаты полагаются только тем сотрудникам скорой помощи, которые осуществляют выезды к больным с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на ОРВИ и пневмонию.

«Те медицинские работники, кто работает по прочим вызовам, получают заработную плату в соответствии с действующим законодательством. Все медицинские работники на вызовы выезжают в средствах индивидуальной защиты, они имеются в достаточном количестве», — пояснили в департаменте.

В случае, если на вызове вдруг окажется бессимптомный заражённый коронавирусом пациент, бригада скорой помощи получит стимулирующие выплаты.

В свою очередь, департамент направил в Минздрав России письмо с просьбой разъяснить возможность выплат работникам скорой помощи, не участвующим в работе с коронавирусной инфекцией.