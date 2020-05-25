Курган, 25 мая 2020, 07:54 — REGNUM В Кургане сотрудники скорой помощи, которые ездят на вызовы, в том числе и к «ковидным» пациентам, но не входят в специализированные бригады, пожаловались на отсутствие доплат. Об этом сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Департамент здравоохранения Курганской области разъясняет, что в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484 и от 2 апреля 2020 года № 415, стимулирующие выплаты полагаются только тем сотрудникам скорой помощи, которые осуществляют выезды к больным с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на ОРВИ и пневмонию.
В случае, если на вызове вдруг окажется бессимптомный заражённый коронавирусом пациент, бригада скорой помощи получит стимулирующие выплаты.
В свою очередь, департамент направил в Минздрав России письмо с просьбой разъяснить возможность выплат работникам скорой помощи, не участвующим в работе с коронавирусной инфекцией.