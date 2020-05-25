Бишкек, , 07:53 — REGNUM В Киргизии за прошедшие сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«На 25 мая 2020 года по республике зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых пациентов пятеро — медицинские работники. Также за 25 мая в стране выздоровели 12 человек, еще двое с болезнью не справились и скончались. Таким образом общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Киргизии достигло 1433.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов выразил обеспокоенность безопасностью республиканских больниц. По его словам, в стране уже есть прецеденты, когда больницы становились очагами распространения коронавирусной инфекции.

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