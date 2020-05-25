Киев, , 07:50 — REGNUM Метро Киева начнет работу после введенного в связи с распространением коронавируса карантинного перерыва. К перевозке пассажиров метрополитен приступит с понедельника, 25 мая, сообщает телеканал «112 Украина».

Разрешения на проезд в подземке получат только пассажиры в масках. Желательной, но не обязательной мерой — является наличие защитных перчаток. На всем пути следования в метро, у касс, и в самом вагоне обязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

На всех станциях будут находится дежурные, которые визуально будут оценивать состояние пассажиров, и при малейшем подозрении могут измерения температуры.

Кроме того, каждые три часа в вестибюлях, на платформах будет проходить дезинфекция. Поезда будут проходить процедуру обеззараживания между выполненными рейсами.