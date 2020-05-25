Пермь, , 07:42 — REGNUM В четырех муниципалитетах Пермского края в июне начнут строить четыре школы, которые рассчитаны на 3 тыс. учеников, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новые школы возведут в Перми, Верещагино, Соликамске и селе Мокино Нытвенского района. В настоящее время ведутся подготовительные работы на строительных площадках.

В Перми построят четырехэтажное здание площадью более 25 тыс. квадратных метров на 1100 учеников. Открытие школы запланировано на 2022 год. В Верещагино школа будет представлять собой трехэтажное здание площадью 11,69 тыс. квадратных метров. Школа рассчитана на 675 детей. Ввод в эксплуатацию новой школы запланирован на 2021 год.

В селе Мокино Нытвенского района будет построено одноэтажное здание площадью чуть более 2 тыс. квадратных метров. Школа рассчитана на 100 учеников. В Соликамске, согласно проекту, школа площадью 17 тыс. квадратных метров рассчитана на 825 учеников. Оба объекта планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году.