Екатеринбург, , 07:22 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев требует от управляющих компаний чаще делать уборку в подъездах и дезинфицировать поверхности. Об этом он написал в инстаграм.

Глава региона отметил, что знает о случаях, когда управляющие компании игнорируют эти обязанности. С каждым из таких случаев сейчас разбираются. Чиновник подчеркнул, что дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются люди, нужно ежедневно.

Куйвашев также добавил, что жалоб на нехватку денег быть не может. В начале мая на эти цели было выделено дополнительно более 68 млн рублей.