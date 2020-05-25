Оренбург, , 07:20 — REGNUM В Оренбурге потерялся шестилетний ребенок, который попросил помощи у прохожего, а тот, свою очередь, проинформировал полицию о мальчике, ищущем дорогу домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, мать ребенка ушла на работу, а присматривать за сыном попросила своего друга. Во время прогулки мужчина отвлекся, и дошкольник убежал. Когда ребёнок понял, что заблудился и не может найти дорогу обратно до детской площадки, то обратился за помощью к прохожему.

Мальчика доставили в отдел полиции и отыскали мать ребенка. Полиция проводит проверку, по результатам которой примет процессуальное решение.