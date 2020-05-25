Чебоксары, , 06:55 — REGNUM В восьми районах Чувашии число выявленных случаев заражения коронавирусом значительно превышает среднереспубликанский показатель. Сложнее всего ситуация в Ядринском районе, где число носителей коронавируса в четыре раза превышает региональный показатель: по итогам выходных, 23−24 мая, власти будут принимать решения в части возможного введения дополнительных ограничительных мер, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии по итогам заседания оперативного штаба республики.

Заседание оперативного штаба в Чувашии Cap.ru

По данным управления Роспотребнадзора, в Чувашии число выявленных пациентов с SARS-CoV-2 превышает общереспубликанский показатель в восьми сельских районах: в четыре раза — в Ядринском районе, в 3,6 раза — в Порецком районе, в 3,2 раза — в Шемуршинском районе, в 2,4 раза — в Янтиковском районе, в 2,3 раза — в Шумерлинском районе, вдвое — в Урмарском районе, в 1,6 раза — в Батыревском районе, в 1,4 раза — в Яльчикском районе.

В Ядрине, по информации ведомства, число заражённых составляет «почти 1%» от всего населения города, число носителей коронавируса продолжает расти.

Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, чтопри ухудшении ситуации будет рассмотрена возможность ввода дополнительных ограничительных мер в отдельно взятом муниципалитете. Он также констатировал, что в ряде муниципалитетов ситуация с соблюдением режима ограничений оставляет желать лучшего, и это видно по улицам и дворам. Бывают и вопиющие факты нарушений. В связи с этим он призвал правоохранительные органы дать оценку подобным действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 мая, заражение SARS-CoV-2 выявлено у 2290 человек, в том числе за последние сутки — у 95. Антилидерами являются Чебоксары (730 выявленных случаев) и Ядринский район (161 подтверждённый случай).

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За два последних дня скончались два пациента с COVID-19, оба — пожилые мужчины, у которых имелись тяжёлые сопутствующие патологии.

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