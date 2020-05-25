Новосибирск, , 06:51 — REGNUM В Новосибирском центре крови запустили тестирование — исследование напряжённости иммунитета кадровых доноров к коронавирусной инфекции. Планируются скриннинговые исследования на наличие иммуноглобулинов класса G, сообщает правительство Новосибирской области.

«Это антитела, которые отвечают за формирование иммунитета и имеют важное значение для установления факта перенесённой ранее инфекции или контакта с ней, — пояснила главный врач Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор. — Наличие данных иммуноглобулинов (антител к SARS-CoV-2) свидетельствует об иммунном ответе организма, который позволит избежать заражения в ближайшее время. В перспективе мы сможем заготавливать антиковидную плазму для клинического использования».

Уточняется, что в учреждении приняты все необходимые санитарные меры для защиты доноров и пациентов.

Отметим, что в центре крови работает лаборатория иммунологического типирования доноров гемопоэтических стволовых клеток, оборудование и технологии которой соответствуют стандарту Европейской федерации иммуногенетики.