Вена, , 06:49 — REGNUM Сексуальные намеки в рекламе лекарственных средств для веганов сочла неприемлемыми представитель «зеленых» в парламенте Австрии и борец за права ЛГБТ Мэри Дисоски, опубликовав соответствующий комментарий на странице в Facebook.

«На плакате изображена женщина с голым торсом, восторженным выражением лица и бананом. Заимствования из порнографических эстетики являются очевидным», — заявляет Дисоски.

В рекламном материале фармацевтической компании Gall Pharma, по мнению женщины, налицо дескриминация по признаку пола, а также использование сексуализированных образов без прямой связи с содержанием рекламируемого продукта, что нарушает Кодекс этики рекламного совета Австрии.

Дисоски направила в компанию письмо с требованием отозвать данную рекламу.

Как следует из сделанных ранее Дисоски публикаций в социальной сети, женщина является активным борцом против «гомофобии, би-, интер‑ и трансвраждебности». 17 мая она заявляла о намерении бороться за признание прав ЛГБТИ.