Курган, , 06:27 — REGNUM В Курганской области с 25 на 26 мая ожидается шквалистый ветер, град и грозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается усиление ветра при порывах до 25−30 м/с. При этом температура воздуха днём будет от +29 до 34ºС.

Спасатели напоминают, что в это время лучше всего оставаться дома. Вероятны отключения электроэнергии, обрывы проводов и замыкания проводки, а также падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов. Важно взять под особый контроль пожилых людей и малолетних детей, не оставлять их без присмотра.