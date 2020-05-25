Сеул, , 06:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что число ежесуточно выявляемых пациентов последние четыре дня держится на уровне меньше 20. Из вновь выявленных случаев три являются завозными.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 11 206. Число жертв осложнений COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 267 человек.

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