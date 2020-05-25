Тегусигальпа, , 06:08 — REGNUM Действие комендантского часа и режим чрезвычайного положения в Гондурасе продлен до 31 мая решением руководства страны из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа, 24 мая сообщается на сайте государственной полиции.

Граждане по-прежнему могут покидать свои дома с 9.00 до 17.00 в один из будних дней, который определяется последней цифрой в их удостоверении личности.

Как сообщало ИА REGNUM, комендатский час из-за пандемии коронавируса был введен на территории Гондураса 20 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гондурасе вновь продлили режим комендантского часа