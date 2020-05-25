Магадан, Магаданская область, , 06:09 — REGNUM Власти Магаданской области продлят первый этап снятия ограничений по коронавирусной инфекции до 8 июня.

Читайте также: Коронавирус в России: близок ли спад пандемии?

«Есть ряд показателей для поэтапного снятия ограничений. Наличие свободных коек 76,9 по стране — более 100% в Магаданской области. По объёмам тестирования мы имеем один из лучших показателей в стране: на 100 тыс. населения — 336, в РФ 166,8. За прошедшую неделю коэффициент распространения коронавируса на Колыме был от 0,8 до 3,3 при норме не более 1 для первого этапа. Средний недельный прирост заболевших 3,4% при норме 2%.

Продолжается первый этап снятия ограничительных мероприятий при существующем положении. Мы на первом этапе будем оставаться 14 дней. После, если позволит эпидобстановка, станем переходить на 2 этап», — цитирует «Магаданская правда» представителя Роспотребнадзора Колымы.

Первый этап продлится до 8 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за 23 мая не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.