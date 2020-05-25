Москва, , 05:51 — REGNUM МЧС РФ провело санитарную обработку более 23,8 тыс. объектов транспортной инфраструктуры в качестве меры по борьбе с распространением нового коронавируса, 25 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь продезинфицированных поверхностей составляет более 4,4 млн квадратных метров.

В число охваченных обработкой объектов вошли, в том числе 1 957 лечебных и 1 085 образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая сотрудники МЧС приступили к обработке объектов жизнеобеспечения в городах Хасавюрт и Кизляр в Дагестане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане сотрудники МЧС начали дезинфекцию объектов