Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве медпомощи в борьбе с новым коронавирусом решили отправить американские власти в Бразилию, 24 мая сообщается на странице в Twitter Совета национальной безопасности США.

В сообщении отмечается, что власти США намерены укреплять сотрудничество с бразильской стороной в области обороны и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая из США в Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ.

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