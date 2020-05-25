Якутск, 25 мая 2020, 05:45 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Отмечается небольшое снижение в сравнении с предыдущими днями.
Всего на 25 мая зарегистрировано 1357 случаев заражения коронавирусом, 546 человек полностью выздоровели, 7 летальных исходов.
Так, в Якутске зарегистрировано 56 носителей коронавируса, 12 — в Алдане, четыре — в Мирном, по три новых случая в Намском и Мегино-Кангаласском районах, два — в Ленском районе и один — в Таттинском районе.
Выздоровели за сутки 12 пациентов, шесть — в Якутске, три в Алдане, два в Горном и один в Хангаласском районе.
Десять пациентов находятся в больницах в тяжёлом состоянии, 313 человек переносят заболевание бессимптомно, лечатся амбулаторно.
За сутки обработано 2578 тестов на коронавирус, в обсерваторах — 670 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Якутске скончался седьмой пациент с коронавирусом.