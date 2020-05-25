Кейптаун, , 05:27 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции должна быть доступной для граждан всех стран, заявил президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса в ходе телевизионного обращения к народу.

Он подчеркнул, что ЮАР также принимает участие в разработке вакцины от COVID-19. В частности, южноафриканские власти поддерживают и спонсируют исследовательские группы, занятые созданием вакцины. Рамафоса добавил, что, будучи разработанной, вакцина от коронавирусной инфекции должна быть свободно распространяемой и доступной для жителей всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о постепенном ослаблении карантина в стране с 1 июня. Ожидается, что с начала июня в стране отменят комендантский час.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЮАР ослабляют карантин с 1 июня