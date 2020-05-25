Улан-Удэ, , 05:22 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 1254. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев.

Почти половину из них (19 случаев) связаны с очагом заражения в Республиканской больнице им. Семашко. Ещё двое — с очагом в Кижингинском районе. Остальные прибыли из других регионов или контактировали с ранее заражёнными.

К настоящему моменту в стационаре остаются 527 пациентов, в реанимации находятся 16 человек, в том числе трое — на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Ещё 147 носителей размещены в пансионатах. Завершили лечение и выписаны из больниц 571 человек.

Напомним, на выходных в республике скончался седьмой пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, у 83-летнего больного был ряд сопутствующих заболеваний.

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