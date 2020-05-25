Новосибирск, , 05:02 — REGNUM Следователи организовали уголовно-процессуальную проверку информации о проведении в Новосибирске массовых танцевальных вечеринок в период самоизоляции — по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушении санитарно-эпидемиологических правил»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным новосибирского управления СКР, вечеринки прошли на площади Ленина в Центральном районе и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг». В них, по данным СМИ, участвовало более 300 человек.

«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции», — подчеркнули в ведомстве.

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