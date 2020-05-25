Якутск, , 05:29 — REGNUM В Якутии зарегистрирован седьмой случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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24 мая в Якутской республиканской клинической больнице умерла женщина в возрасте 76 лет. Она была госпитализирована 12 мая в тяжёлом состоянии с двусторонней пневмонией, заражение коронавирусом произошло внутри семьи. Пять дней она находилась на аппарате ИВЛ.

«Преклонный возраст и сопутствующие тяжёлые хронические заболевания, в том числе инсулинозависимый сахарный диабет, хроническая почечная и сердечная недостаточность, вкупе с новой коронавирусной инфекцией привели к летальному исходу», — пояснили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в инфекционных больницах нечем лечить пациентов с коронавирусом. Нет даже «Парацетамола». Жительница региона, находящаяся в госпитале, опубликовала видео, в котором рассказала о чрезвычайной ситуации в медучреждении.