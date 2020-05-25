Хабаровск, , 05:26 — REGNUM В Хабаровске инвестор, реализовавшая многолетнюю мечту властей и жителей по приведению в порядок озера Рица и его побережья, боится, что станет банкротом ещё до начала работы. Причина — пандемия коронавируса.

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Как сообщила региональная телекомпания Губерния, инвестор потратил более 10 млн рублей на очистку озера и его берега от мусора. На побережье появился уютный парк с беседками и кафе, пирс для катамаранов. Но из-за режима самоизоляции, запрета на массовые мероприятия коммерсант Елена Артемьева терпит убытки.

«Изначально мы планировали вложить пять миллионов, но эта цифра очень быстро удвоилась», — сообщила предприниматель.

При этом, как отметила Артемьева, освоена только часть побережья острова, работы впереди предстоит ещё много.

За три месяца из озера вытащили более 300 кг мусора. Коллектив 10 человек сохраняет рабочие места, несмотря ни на что.

Краевые власти отменили для предпринимателя арендные платежи за май и июнь, однако простой больно бьёт по финансовому положению нового предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в условиях пандемии стремительно растёт безработица. С начала режима самоизоляции в службу занятости обратились в связи с потерей работы 4,1 тыс. человек.