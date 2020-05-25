Кемерово, , 04:49 — REGNUM В Кузбассе режим повышенной готовности продлён ещё на неделю — до 31 мая включительно. Об этом в своём обращении к населению сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Уважаемые кузбассовцы, ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, — отметил Цивилёв. — В Кузбассе по-прежнему самое низкое в Сибири количество больных на 100 тыс. населения и наименьший прирост заболеваемости за прошедшую неделю. Эти цифры показывают, что мы всё делаем правильно. И это при том, что на прошлой неделе мы приняли серьёзное решение и начали отменять ограничительные меры».По словам главы региона, медицинские учреждения Кузбасса постепенно начнут возвращаться к обычному режиму работы и оказанию плановой медицинской помощи, требующей кратковременной госпитализации.

При этом он подчеркнул, что в большинстве магазинов меры предосторожности не соблюдаются.

«️Текущая ситуация не позволяет нам возобновить работу торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов и других объектов. Они пока останутся закрытыми, но занятия спортом разрешены на открытом воздухе, в том числе на школьных спортплощадках». Режим повышенной готовности продлевается ещё на одну неделю, — сказал губернатор. — Подчеркну, я хотел бы отменить ограничения уже сегодня, но наши эксперты, учёные-эпидемиологи и практикующие врачи говорят, что риски такого решения пока слишком высоки».