Владивосток, , 05:16 — REGNUM В Приморье зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего на 25 мая подтверждено 1695 случаев заражения SARS-CoV-2.

На лечении остаются 1025 пациентов, из них 44 — в тяжёлом состоянии. Выздоровели более 600 пациентов, скончались — 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России около 282 тыс. человек находятся под наблюдением медиков по подозрению наличия у них коронавируса, рассказали в Роспотребнадзоре РФ.