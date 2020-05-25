Ухань, Китай, , 04:36 — REGNUM Более 20 китайских и иностранных экспертов, а также учёных провели видео-семинар с обсуждением защиты прав специфических групп населения на фоне борьбы с эпидемией COVID-19, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

За время мероприятия его участники поделились своим видением защиты прав инвалидов, пожилых и бедняков, а также тех, кто потерял свою работу. По их словам, крайне важно проводить международный диалог и сотрудничество по этому вопросу. Более 100 человек наблюдали за семинаром по интернету в режиме реального времени.

Семинар ознаменовал уже третью встречу из целой серии запланированных конференций по вопросам профилактики и борьбы с коронавирусом, а также защиты прав человека под эгидой Китайского общества изучения прав человека.