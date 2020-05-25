Нинбо, Китай, , 04:32 — REGNUM В провинции Чжэцзян на востоке Китая завершились шельфовые бурения для строительство первого в стране высокоскоростного подводного морского железнодорожного тоннеля, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Строители завершили бурения еще 23 мая, продолжив фундамент для строительства Цзиньтанского подводного тоннеля, которая свяжет остров Цзиньтан города Чжоушань с береговой зоной города Нинбо, сообщил проектный директор тоннеля Ши Чао. Тоннель является важным элементом 77-км скоростной железной дороги, которая соединит города Нинбо и Чжоушань. Таким образом острова города Чжоушань получат первую в их истории железную дорогу.

По данным бюро по морским делам города Нинбо, была проведена онлайн-инспекция проекта, которая одобрила проведенные работы, зафиксировав прогресс в строительстве на фоне борьбы с эпидемией нового коронавируса.