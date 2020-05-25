Лхаса, Китай, , 04:24 — REGNUM Команда китайских альпинистов снова направилась к вершине горы Эверест (Джомолунгма) 24 мая с целью измерения высоты самой высокой горы в мире, сообщает агентство Синьхуа.

Экспедиция дважды откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий. Группа исследователей после обеда по местное времени 24 мая покинула лагерь Горы Джомолунгма на высоте 6500 метров для того, чтобы совершить третью попытку достичь вершины и провести измерения.

Метеорологи и радары прибыли в базовый лагерь на горе для оказания сопровождения команды. Сильный снег в большой высоте существенно повысил риск схода лавин о обрушения скал. В сою очередь, это привело к задержке команды на месте 12 и 22 мая.

Согласно нынешнему плану, группа планировала достичь лагеря №1 на высоте 7028 метров позднее вечером 24 мая и добраться до вершины 27 мая. Китай инициировал новый раунд измерений высоты горы Эверест 30 апреля. Команда измерителей состоит из сотрудников Министерства природных ресурсов КНР и национальной группы альпинистов.

С момента основания КНР в 1949 году, страна провела шесть исследований высоты горы Эверест. В 1975 году высота горы составила 8848,13 метра, а в 2005 году — 8844,43 метра.