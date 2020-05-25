Хабаровск, , 05:05 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил проверить условия содержания в частном обсерваторе Хабаровска. В полпредство поступили жалобы на то, что там не хватает средств индивидуальной защиты и нарушается режим изоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве ДФО.

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Трутнев поручил аппарату полпредства совместно с Роспотребнадзором провести выездную проверку обсерватора, принадлежащего ООО ССК «Газрегион».

В начале недели хабаровские власти сообщили о новых случаях заражения коронавирусом, выявленных среди прибывших вахтовиков. Всего было выявлено 29 случаев, восемь из них прибыли на работу в ООО ССК «Газрегион».

По состоянию на 24 мая в Хабаровском крае с начала наблюдений выявлено 1633 носителя коронавируса. Из них 691 случай завершился выздоровлением, 10 человек погибли. 24 мая выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине постояльцы обсерватора пожаловались на антисанитарные условия.