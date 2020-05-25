Брюссель, , 03:40 — REGNUM Группа из 40 граждан Бельгии подала судебный иск против бельгийского государства, а также против министерства внутренних дел страны и его руководителя Питера Де Крема, из-за «ограничения свобод и прав жителей в рамках карантина», 24 мая передает телеканал RTBF.

Активисты считают, что власти Бельгии бездумно скопировали введенные в Китае меры, не учтя европейское законодательство в сфере прав человека. Граждане страны подчеркнули, что бельгийские чиновники должны были провести анализ предпринимаемых в королевстве карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бельгии по состоянию на 24 мая составило 57 092.

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