Москва, 25 мая 2020, 03:31 — REGNUM Российский актер и бодибилдер Сергей Глушко назвал фейком свою цитату, из-за которой он подвергся шквалу критики, и напомнил журналистам о формировании плохой кармы. Соответствующий комментарий известный под псевдонимом Тарзан актер опубликовал в Instagram.
Как пояснил Глушко, ему действительно звонила корреспондент издания «Комсомольская правда».
По словам стриптизера, решившего записать видеоопровержение в распахнутом банном халате, он говорил «все не так», не в таком контексте и про другое.
Со своей стороны Глушко всегда старался помогать попавшим в трудную ситуацию людям, чем может, «хоть песней, хоть хорошим настроением».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Глушко посетовал на трудности, которые испытывают артисты в период введенной в связи с коронавирусом самоизоляции граждан. «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — заявил Глушко.