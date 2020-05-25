Москва, , 03:31 — REGNUM Российский актер и бодибилдер Сергей Глушко назвал фейком свою цитату, из-за которой он подвергся шквалу критики, и напомнил журналистам о формировании плохой кармы. Соответствующий комментарий известный под псевдонимом Тарзан актер опубликовал в Instagram.

Как пояснил Глушко, ему действительно звонила корреспондент издания «Комсомольская правда».

«Барышня, которая позвонила мне, представившись журналистом данного издания, в приватной беседе, получив от меня комментарии на какие-то там свои вопросы, растворилась с улыбкой. И появляется этот бред, который сейчас все муссируют, — пояснил Глушко. — …Ребята, это фейк».

По словам стриптизера, решившего записать видеоопровержение в распахнутом банном халате, он говорил «все не так», не в таком контексте и про другое.

«Я вас умоляю, будьте аккуратны, — предостерег корреспондента Глушко. — Потому что карму еще никто не отменял, и если вас за это время молнией еще не раскарячило, то очень хорошо».

Со своей стороны Глушко всегда старался помогать попавшим в трудную ситуацию людям, чем может, «хоть песней, хоть хорошим настроением».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Глушко посетовал на трудности, которые испытывают артисты в период введенной в связи с коронавирусом самоизоляции граждан. «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — заявил Глушко.